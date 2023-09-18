陳建仁呼籲，政府已編列很多預算，全台各縣市政府可向高雄市看齊，提出優質的長照計畫來向衛福部申請經費。（袁庭堯攝）

行政院長陳建仁18日上午至高雄、全台首創的校園日照中心「福樂學堂」視察，肯定老幼共學的日照理念，也呼籲全台縣市政府仿效高雄市，提出優質的長照計劃、向衛福部申請經費。

高市府衛生局與大同醫院攜手合作打造「樂福學堂」，2016年8月開幕時是全國首創、利用校園教室改造的共存日照中心。目前高市老年人口約有51萬人，失能人口約11萬人，目前已在72個學區設置120家日照中心，未來將拓及90%的學區。

陳建仁表示，高雄是全世界熱帶醫學的搖籃，擁有絕佳創意，創意也展現在長照上。長照最重要的元素是「愛」，老人與學童之間的互動、協助，落實「以人為本」的照顧精神，現在更是世界各國考察取經的對象。

「以社區為基礎，以家庭為中心」的長照模式，讓長者白天上課，晚上回去能和孫子分享，父母親看了也放心，更能打造愛的循環。

台灣正邁向超高齡社會，蔡英文總統上任時斥資50億元打造「長照1.0」，明年更斥資近850億元打造「長照2.0」，總統候選人賴清德更喊出「長照3.0」，打造更優質的長照環境。

「老幼共學」的長照中心能促進老人運動、活動、互動，未來政府將全力朝此目標努力。政府最近改變長照、家庭幫傭移工的啟用標準，希望兼顧對台灣家庭、移工的照顧。

陳建仁呼籲，政府已編列很多預算，全台各縣市政府可向高雄市看齊，提出優質的長照計畫來向衛福部申請經費。