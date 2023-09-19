(18:05更新最終賽果)杭州亞運周六才點燃聖火，男足比賽今天已經率先登場，中華男足在F組首戰北韓，開賽11分鐘就連丟兩球，隨後雖然穩住陣腳，未再失球，進攻卻直到上半場補時階段才出現首次射門，下半場補時陳柏諭則錯失全場最佳單刀契機，以0比2敗陣。

「台灣隊長」陳柏良效力的青島西海岸17日才與吳彥澍所屬的瀋陽城市建設在中甲聯賽對決，陳柏良亞運首戰仍戴上隊長臂章先發，吳彥澍則在板凳待命。中華隊另外兩位超齡球員邱育宏、温智豪則都先發上陣。

中華隊後衛陳庭揚因受傷與母隊的亞足聯盃賽程衝突而缺席，總教練陳俊明首戰用涂紹捷與王義友搭檔中後衛。開賽後雙方攻防節奏迅速，第7分鐘北韓前鋒金國進背身回敲，李祖國起左腳勁射，球碰到涂紹捷的腳折射鑽入球門左下角，中華隊門將邱育宏只能望球興嘆。

4分鐘後北韓攻勢再起，白忠誠右路吊中，金國進跟進勁射破門。0比2落後的中華隊此後逐漸穩住陣腳，卻苦於無法組織出有效攻勢，直到上半場補時第3分鐘才由秦文彥在右側禁區轉身起腳勁射，可惜被北韓門將江主革直接沒收。

下半場攻守換邊，陳俊明用吳彥澍換下陳柏良，隊長臂章交給温智豪。第56分鐘中華隊角球解圍後發動快攻，林偉傑盤帶突破被北韓後衛金有星絆倒，金有星遭黃牌警告。下半場補時第3分鐘，中華隊挑傳送入禁區，替補前鋒陳柏諭反越位成功單刀赴會，可惜左腳射門打飛，中華隊此役只能抱蛋作收。

中華男足上次在亞運奪勝已是1958年東京奧運金牌戰，暌違65年的亞運勝利只能期待下一場於21日下午4時對陣印尼，印尼今晚7時半將遭遇F組另一支隊伍吉爾吉斯。

★中華男足（4-2-3-1）先發陣容：

1邱育宏（GK）；19方立芃、3涂紹捷、5王義友、6梁孟昕；17陳柏良（隊長）、12温智豪；16秦文彥、9林偉傑、7林明偉；11游耀興