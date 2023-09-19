台電本提案電價應漲26％~28％，每度應調到4元。不過經濟部電價費率審議會今敲定10月電價凍漲，理由是意料中的通膨未解因素。但如此，台電預計連兩年累虧將達4000億之多，史上最多。

一位熟悉台電的電力界人士直指，這次不漲只有一個原因，就是「大選考量」，選前不會調電價早在意料中。不管藍綠，過去都沒有在大選前的10月漲過電價例子，要感謝選舉。不過他要大家別高興，以目前燃料走勢，加上台電虧損金額太大，明年選後，4月份電價鐵定有一波補漲，要做好心理準備。

對於凍漲原因，經濟部今天是解釋一堆，包括燃料成本較上半年有下降，用電量比預期少等，然後說今年疫後特別預算撥補500億給台電，加上明年還要編1000億給予二度增資，所以台電壓力沒有那麼大等等。

但這些理由，都無法阻止台電虧損擴大。台電副總王振勇今說明，到去年底總計公司虧損2603億，加上今年還要虧約2000億，雖有政府疫後特別預算撥補500億，資產重估助益，預估最終累虧金額還是有4000億上下。

經濟部次長林全能則直言，電價會委員也非常關心台電累計虧損狀況，這些會透過政府補助、特別預算撥補、2024年給予台電1000億元增資方式協助，希望能讓台電穩定經營，進行相關電力穩定供應措施。