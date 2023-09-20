有些人在社交活動中，會用比較激動的情緒來表達意見，讓人感覺過於誇張。《旺好運》運勢專欄分享浮誇派的前3名星座，依序是獅子座、射手座、雙子座，其中第1名的獅子座不管行事或眼光上都會表現得浮誇，一切的原因只為了得到眾人注目。

▍第3名：雙子座

雙子座時常會出其不意，讓人有種覺得太浮誇的感覺，但這也是他們的魅力來源，不僅能把此特點發揮得淋漓盡致，還能從中去結交各種朋友，是非常聰明的心態與做法。

▍第2名：射手座

射手座內心如火一般的熱情，同時也喜歡各種有趣及誇張的事情，對他們來說不僅是新鮮感，也是某種填補內心自信感的來源，所以只要把誇張的事做成功，就更能獲得滿足。

▍第1名：獅子座

獅子座時常被華麗誇張的東西給吸引，因為喜歡與眾不同且受萬人矚目的感覺，有種被渴望尊重、欣賞等心態，所以不管在行事或眼光上都算浮誇派的他們，就只為了想吸引別人注目。