台灣虎航自2014年9月26日開航首條航線以來，即將迎來9周年慶，公司推出「現在9出發」周年慶生促銷活動，全航線單程未稅99元起，號召廣大虎迷想出國別再猶豫不決。

「現在9出發」周年慶生促銷活動分成2波，第1波凡符合尊榮虎資格的虎迷，即可參加封館活動，促銷時間為2023年9月25日上午10時至晚間11時59分止，搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日。

第2波段則是提供所有虎迷開搶，促銷時間為2023年9月26日上午10時起至9月27日晚間11時59分止，搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日。台灣虎航強調，2波優惠活動需同時購買來回，優惠機票數量有限。

為了讓虎迷享有更多權益回饋，台灣虎航即日起也推出tigerclub2.0新分級制度，只要透過官網申請加入會員，即具有「菁英虎」（tigerexpert）資格，可享機票金額1％的回饋金；若於180天內累積150點虎足跡（tigerpath），即可升等為「尊榮虎（tigerprime）」，可享有機票金額2％的回饋金與參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

除加入tigerclub2.0可累積虎足跡外，台灣虎航也與LINE Pay合作推出期間限定的專屬優惠，只要在2023年9月23日上午9時30至9月27日11時59分於活動頁（https://reurl.cc／p5x1lZ）內點選指定連結，就有機會獲得價值500元的台灣虎航專屬優惠券，每個LINE Pay帳號每日限領1次，每日限量1000份。