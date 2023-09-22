本年度下半年的全國泰雅鄉（區）首長會議於22日和23日在新竹喜來登飯店和Wah！幾散竹東舉行。本次會議將匯集全國9個泰雅鄉（區）的首長和主管，共同參與合作意向、共同集思廣益及共謀跨區域策略整合，並研擬出泰雅族群永續發展之策略。

此次首長會議由五峰鄉公所主辦，鄉長秋維書帶領公所團隊參加會議，共同思考解決方案，以突破現有局面，作為未來政策規畫的參考。為了提升泰雅鄉（區）的全面均衡發展，特別邀請中北區泰雅族原住民鄉（區）公所的首長、地方民議代表及山地原住民立法委員，共同研究跨區域策略整合，制定可持續發展的策略，並將良性建議及政策建請相關上級長官予以協助及重視。

此外，秋維書在會議中提出，為了重新激發泰雅族族人對唱歌的熱愛，考慮恢復舉辦「原來泰會唱」比賽，該活動在停辦期間受到廣泛關注。他希望通過歌唱比賽，提高中北區泰雅原住民的音樂素養和興趣，以「以歌會友」的方式增進各鄉區泰雅族間的情感聯繫，同時促進觀光文化產業的發展，提升生活品質。

各鄉（區）在會議中分享了各自的發展願景和特色項目，並團結一致，建立合作機制，以實現泰雅鄉（區）的永續發展目標。我們期待這次首長會議能夠為各泰雅鄉（區）的未來政策規畫提供寶貴的貢獻，同時為地區發展開創新的可能性。