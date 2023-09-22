陳孟賢（右二）接下主持棒錄影第一天就後悔。（中視提供）

陳孟賢加入中視《戀愛上線中》主持群，錄影第一天就後悔，在本周日（24日）播出的節目中，梁赫群、何妤玟、白雲、陳孟賢四位主持人，加上啦啦隊女孩慈妹、秀秀子，和單身的6男3女一起到麗寶樂園愛之旅，女主角有儀諪、星岑、芷軒，男主角則有高興、Jinn、明翰、勇太、騰進、Chris等，透過遊戲，曖昧指數破表。

趁著夏日，製作單位安排聯誼男女進行水上遊戲，在泳池邊暖身進行腕力比賽，樂園派出最壯的猛男團對戰男主角，各個眼神剽悍，讓男主角瑟瑟發抖，為了壯膽，男生紛紛脫下上衣展現壯碩體格，讓小天使慈妹、秀秀子眼露讚嘆，何妤玟更是忍不住偷摸兩下。接著眾人換上泳衣進行「就是愛你鴨」遊戲，男女配對兩兩一組，慈妹為了贏狂用腳踢水騷擾敵隊，不惜使出奧步。

來到遊樂園一定要「刺激」一下，輸的三組必須搭乘全台唯一斷軌式雲霄飛車，而第一天上工主持的陳孟賢，就不幸落敗，面臨殘酷懲罰讓他不禁語爆：「我真的好後悔接下主持」。被問到首日錄影心得，陳孟賢坦言：「第一次搭斷軌是真的蠻可怕的，心想有必要拚成這樣嗎？而且因為是錄節目，我還要控制表情，其實心裡已經很害怕，卻還要一邊講話，不讓場面尷尬！」