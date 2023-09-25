桃園市副市長蘇俊賓今代表市長張善政赴韓國首爾參加世界城市高峰會。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市副市長蘇俊賓今代表市長張善政赴韓國首爾參加世界城市高峰會，與世界各國城市包含韓國首爾、伊朗德黑蘭、新加坡、紐西蘭等國多達50餘個城市代表，針對今年的主題「宜居和永續發展的城市、打造兼容和韌性的未來」議題交流。蘇俊賓表示，桃園的各個族群文化多元，共同生活在這個城市，桃園市針對族群服務已經創設客家局、原民局及青年局，也將在明年再成立全國首創的「婦幼局」，加強對於婦女、兒童以及新住民的福利照顧，除了兼顧平權，更要培養女力，打造桃園成為族群多元的最友善城市。

蘇俊賓表示，桃園是台灣最具有指標意義的城市，有閩南(128萬人)、客家(90萬人)、原住民(8萬人)、新住民(6.6萬人)與移工(13萬人)、甚至島內移民等族群，在桃園這片土地深耕發展。豐富的人口組成，加上不同文化景觀交織，讓「多元」成為桃園最大特色。

蘇俊賓也說，每一個城市都有待解決的問題，包含人口流失、貧富不均、高齡者照護等。桃園是少數人口持續增加的直轄市，主因為大量工商發展帶來就業機會、和高達3兆台幣的產值，然而就業機會也帶來需要面對的幾個課題，包含環境品質課題、性別權益與子女照護托育課題、還有移民和移工如何在城市中穩定發展等三個主要課題。

桃園市致力嘗試減輕家庭照顧壓力與提升女力，這也是成立專責單位「婦幼局」的由來，要整合既有在社會局、衛生局、教育局以及其他局處的業務，未來針對婦女發展及權益保障、幼兒托育科、婦幼健康管理以及新住民事務服務，都會有專責的科室負責，以提升婦幼服務品質及效率。

蘇俊賓指出，桃園市也特別關注新住民及移工生活在桃園的需求，多元族群友善的亮點做法包含在1999市民服務專線廣納多國語言服務，除了原有英語、日語外，新住民及移工如果需要諮詢，也可透過1999專線轉接，講越南語、印尼語也會通。他也現場使用印尼語說出「桃園市政府您好，敝姓蘇很高興為您服務」的接線問候語來展示桃園落實多元族群服務的實質做法。

在社區賦權方面，桃園市的策略，主要是讓民眾參與環境品質的維護和監督，包含號召高達3.7萬名環保志工協助街道清理，也成立156處空氣品質淨化區，邀請民眾一同監督，關心公共議題。

蘇俊賓表示，參加首爾舉辦的世界城市高峰會收穫滿滿，各城市的領袖，包含台北市長蔣萬安也會發表專題演講，共同針對韌性城市這個主題，包含如何打造包容性社會，文化資產保護，永續發展以及創造力等議題充分交換意見，接下來也會安排拜會桃園的姊妹市-仁川市，針對各項城市治理議題交流。