北韓外交部長崔善姬日前在談話中主張「擁核是行使國家主權」，韓國外交部10月1日駁斥說法，並警告北韓擁核只會使其面臨更嚴厲的制裁。

北韓於9月26日至27日舉行第14屆最高人民會議第9次會議，並於28日一致通過憲法修訂案，把核武政策永久納入國家基本法。修訂後的憲法明文規定，北韓作為擁核國，為保障國家生存權和發展權、遏制戰爭、維護地區與世界和平穩定，可推進核武器發展升級。

北韓官媒《朝中社》9月30日發布崔善姬談話新聞稿，強調北韓加強核在保障國家安全中的作用、鞏固其法律和制度上的地位，「是誰也無可非議的主權國家的自主權利」。

崔善姬還提到，美國及其追隨國家9月29日召開聯合國安理會閉門磋商，譴責北韓「神聖不可侵犯」的憲政活動以及出於自衛目的增強國防力量的措施。崔善姬表明，美國等敵對勢力對北韓正當行使主權的行為發起挑釁並製造威脅，北韓將這種非法蠻橫行徑視為對北韓主權的正面挑戰，以及對北韓內政赤裸裸的干涉。

據《韓聯社》報導，韓國外交部10月1日針對崔善姬的上述言論發表立場文件，強調國際社會明確禁止北韓發展核導武器並發起相關挑釁。韓外交部說，北韓持續發展核導武器，將民生置於死地，對朝鮮半島乃至國際社會的和平穩定構成威脅。北韓還為發展核導武器、發起挑釁的行為開脫，將自身責任轉嫁給外界，並不斷提出虛假、歪曲的主張。

韓國該文件還表明，無論北韓將採取何種行動、提出何種主張，都無法被認可為「擁核國家」，國際社會對北韓的制裁則會進一步加碼。