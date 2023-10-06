中廣董事長趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」的活動，將在11日召開記者會，召集三十多位立委參選人，前高雄市長韓國瑜、總統參選人侯友宜也將同台。退役少將栗正傑表示，韓國瑜此次出手就是戰鬥藍，加上立委參選人都站出來，一定能拉抬侯友宜的氣勢，韓粉也都很振奮、過去對侯有埋怨也都會歸隊；栗也認為，百分之百會藍白合，在造勢之後侯應該接受用民調直球對決，他對侯有信心。

栗正傑今在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，韓國瑜這次出手很明顯就是戰鬥藍，他自己也是戰鬥藍的一份子，看到這種消息，對他們來說是非常振奮，趙少康主辦、韓國瑜桶箍，還有33個立委參選人都來參加，氣勢一定會起來。

栗正傑坦言，韓粉裡面是有一些人當初對侯友宜有埋怨，還是寧可郊遊都不願去投票，就是因為當初侯沒有支持韓國瑜，但這次韓國瑜出手，這些人應該會歸隊。

對於藍白合，栗正傑認為，他個人對侯友宜是有信心，在這次造勢大會之後，只要這些立委參選人集結起來，也會帶動侯的選情，侯友宜就直球對決，用民調比拚，只是時間上的問題。國民黨可以動員起來，這些立委參選人站出來，他們的選民也會跟著支持，分裂投票的可能性比較少。

栗正傑也直言，感覺是百分之百藍白合，今天大家都講成這樣，只是要先把條件講好；主持人也直問「如果侯友宜輸了當副手？甚至副手不是侯？」栗正傑認為可以接受，畢竟副總統也沒有實權，但若是柯文哲當總統，行政院長、立法院長就應該由藍營來當，彼此之間有協調、制衡。