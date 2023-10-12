2024總統大選，藍白是否合作備受關注，國民黨總統參選人侯友宜日前表示，曾多次打電話給民眾黨總統參選人柯文哲，但是「電話通了卻沒接」。柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，侯友宜說有打電話，但是大家都知道柯文哲的電話不見了。

黃珊珊11日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，侯友宜在外面說他有打電話給柯文哲，但是大家都知道柯文哲的電話不見了，還要去申請電話，所以沒有接到是很正常的。但是他們覺得很奇怪的是，侯友宜為什麼要先去外面講。

黃珊珊接著表示，如果侯友宜真的要打電話，幕僚都互相認識。因為外面的人講，我們才知道柯文哲沒接到電話，因為他的手機那時不在手上，而且還沒有申請下來。

另外，主持人問到，怎麼看柯文哲與韓國瑜兩人見面，這是一個合作的節奏嗎？黃珊珊表示，應該說他們本來很早就約了，但因韓國瑜好像要出國，所以才等他回來再約。那天他貼了臉書，她才知道兩人見面，他們不會什麼事情都知道。看來那天他們聊得蠻愉快的，他們兩個本來就很熟，尤其以前在台北市政府的時候，他們就有私交，當然很多年不見了，所以柯文哲還蠻開心的。