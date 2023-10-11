國民黨總統參選人侯友宜拋出藍白合二對二溝通方案，民眾黨總統參選人柯文哲表示，他們派出競選總幹事黃珊珊跟辦公室主任周榆修對談，主張辦3場政策辯論會，辯論後以民調決定。前立委郭正亮認為，二對二不會成功，柯文哲已經鐵了心 ，程序上沒有提出一個方案決定結果，就沒必要跟侯友宜見面。

郭正亮11日在中天《綠也掀桌》節目中表示，二對二不會成功，民眾黨就是派出一個辦公室主任，也就是使命必達型，把現場記錄下來，回去跟柯文哲報告，黃珊珊就是反對。

郭正亮接著表示，柯文哲現在說民調為前提，如果沒有承諾民調，就不用見面了。柯文哲在民眾黨有絕對的權力，兩個人來又能決定什麼，所以就表示進度不會有突破。

郭正亮點出，侯友宜一定要跟柯文哲直接見面，柯文哲已經鐵了心 ，程序上沒有提出一個方案，來決定結果，那就沒必要跟侯友宜見面。比如侯友宜或國民黨提出三點的第二點，說他們反對台獨，所以不能夠有「綠白合」，所以是認為他們跟柯文哲有統獨上的差別嗎？