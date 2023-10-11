巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前向以色列發動大規模火箭彈襲擊，以色列也空襲加薩走廊報復；美國則派核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，做好援助以色列的準備。退役中將帥化民表示，哈瑪斯靠血腥手段，換取泛阿拉伯主義的國家來支持他，所以美國派航母去，就是叫大家不要動。

帥化民11日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，以色列是無差別空襲，還用了很多不人道的白磷炸彈，白磷炸彈是水澆不滅的，火燒在身上是燒到骨頭裡面，很多非人道的武器都用上了。以前以色列是會敲屋頂，要你趕快跑，它再攻擊，現在是無差別。

帥化民指出，哈瑪斯手上的武器這麼差，只有靠血腥手段，來換取葉門、敘利亞、黎巴嫩、沙特等泛阿拉伯主義的國家來支持它；所以美國要派航母去，就是叫大家不要動，不要在裡面再添柴火。當然美國也會勸以色列總理納坦雅胡，如果發動第二波屠城攻擊，以色列沒辦法有一天寧日，而美國能夠支援的也有限。

帥化民點出，因為以色列就住在一個大阿拉伯世界裡面，哈瑪斯打不過你，騷擾它也會沒完沒了。如果以色列停火談判，打開封鎖線，讓人家有存活餘地，或許可以換到將來永久的和平。如果還是用武力，不斷驅離、屠殺，將來永無寧日，不是以色列之福。