巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前向以色列發動大規模火箭彈襲擊，美國國防部派出核子動力航空母艦福特號打擊群航向東地中海，準備協助以色列。前海軍艦長黃征輝表示，美國航母航向東地中海，那裡環境複雜 ，航母在這裡，恐怕會變得非常可怕。

黃征輝今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國航母福特號航向東地中海，地中海最寬是600公里，四面八方全是陸地；而所有航母戰鬥群作戰時，若敵人在前方，第一個動作就是向後退，退到距敵人500公里，才會有空軍、船來保護它，因為上面的飛機太珍貴了。

黃征輝接著指出，航母在地中海裡面，最寬只有600公里，也就是它的縱深縮小這麼多，還有那個環境是多麼複雜 ，附近有民航機，連在路邊跑的汽車，也都會成為一個目標，航母在這裡，是非常危險的，有一點像是甕中鱉。

黃征輝認為，未來如果美國航母真的過去東地中海，萬一被人偷偷摸摸打沉 ，這場戰爭將會變得非常可怕、變得非常大，那就不得了。