南韓女團「aespa」出道至今約3年，以《Black Mamba》、《Next Level》等歌曲闖出知名度，深受眾多粉絲喜愛，不過成員Giselle卻在某場演唱會中，突然對台下觀眾比出中指，畫面流出後引發爭議。

南韓女團「aespa」近來到各地展開巡演，不過成員Giselle卻在某場演出時，先是對著台下觀眾露出笑容，接著竟直接比出中指，她似乎意識到此番行徑相當不妥，立刻改用揮手致意，對於自己做出這種行為也感到傻眼，更是直接笑到蹲在地上，對此，她事後解釋剛好看到朋友現身演唱會現場，才會不自覺比出中指跟對方示意，對於做出的不良示範，公開向所有人致歉。

giselle saw her friend and accidentally raised her middle finger ksksksk 😭😭😭 pic.twitter.com/8iZeS6QDTc — 🦋ningning madonna kiof🦋 (@babynyz) August 6, 2023

真相曝光後，許多網友認為Giselle個性相當率直，紛紛留言：「相當做自己，很好」、「雖然身為公眾人物這種行為相當不當，但感覺做人很真不虛偽」、「真的被Giselle突如其來的行徑笑死」，不過也有許多網友持相反意見：「在粉絲面前比中指，真的是不良示範」、「私下就算了，還是在公眾場合，更何況自己還是藝人，甚至會導致團體形象扣分」。