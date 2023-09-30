中華戰略學會28日主辦的一場陸軍上將王文燮追思紀念會，會中竟沒有邀請國民黨總統參選人侯友宜，反而是邀請了民眾黨參選人柯文哲，讓各界議論紛紛，不知道是否深藍軍系已經變心，帶槍投靠白營了？退役少將栗正傑29日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，國民黨出身的高級將領，心態上一定還是向著國民黨，他們想保護住中華民國這塊招牌，就像韓國瑜那次，將雙方撮合在一起，至於誰正誰副，在大前提下不是重點。

「這些老將心態上是希望藍白合，其實他跟我的想法是一樣的！」栗正傑表示，就是你們誰正誰副，我們不在乎，但是怕的是你柯文哲不願意去跟國民黨那邊配合，至於誰正誰副，那是另外一個問題。相信原來國民黨出身的這些高級將領、老將軍們，心態上一定還是心向國民黨。

「這個東西跑不了的，因為黃埔從建軍開始，我們是他們教出來的，那些都我的長官！」栗正傑強調，現在大家共同的期望是保衛住中華民國這塊招牌，這些老將要保護住中華民國這塊招牌，在這種前提之下，你們誰正誰副，對我們來講的話，其實不是重點。

栗正傑直言，現在只要戰略決定之後，怎麼去合？你們雙方自己內部去討論。其實軍人來講，對政治不是很懂很了解，唯一的政治信仰，就是要保衛中華民國！主持人盧秀芳提到，邀請柯文哲這件事，是在幫忙促成？（栗：是）不是不喜歡侯友宜？栗正傑直呼「絕對不是！絕對不是！」

栗正傑指出，上次韓國瑜第一次出現，也是在黃復興的場合裡面，由黃復興黨部的主委撮合他們在一起。其實相信黃復興找柯文哲來，是希望勸合柯文哲、勸合藍白合，而不是偏向柯文哲這邊，不是這個意思！