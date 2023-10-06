2024總統大選時間越來越近，各界高度關注「藍白合」是否會成功。針對有人認為藍白合的過程，是否有可能請柯文哲當行政院長？國民黨總統參選人侯友宜6日對此表示，藍白先把理念談清楚。

侯友宜6日接受《POP大國民》節目專訪，主持人問到，在藍白合的過程，有人提到是否可能請柯文哲當行政院長？這可行嗎？侯友宜回應表示，藍白先把理念談清楚，理念還沒有，就一直往下談。他自己的理念是反台獨、兩岸和平、終結貪腐、政黨輪替，他希望民眾黨立場和他們一致。這是黨對黨很清楚談出來以後，再來告訴民眾，兩黨一致的理念。

侯友宜接著指出，當然要有一個公約、綱領，人民才會知道兩個政黨是為什麼而合作，這一票才投得下去，這很重要。不然講了老半天，大家也沒有一個遵守的承諾，也就是，未來合作的思想是什麼，要講清楚。

主持人再問到，有共同理念，誰搭檔誰就沒那麼重要？侯友宜表示，其實都很重要，但是最重要的是理念，理念談完了，才有方法，看要怎樣來做。而且人民組成國家，才是最大，才有政黨，最後是個人；這個政黨合作有沒有符合國家人民期待的方向，若有，才有總統參選人要怎麼去面對這些問題，這是方法論。