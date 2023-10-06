民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天結束訪美行程返國。他受訪時說，提出藍白合用民調決定，贏的當正的、輸的推薦副的，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

柯文哲1日率團訪美，今天凌晨5時許搭機返抵桃園國際機場。他在桃園機場接受媒體聯訪時，被問及是否會和國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜碰面，他表示，會看幕僚如何安排。

有媒體報導，國民黨副主席連勝文被問到藍白合時，支持侯友宜當「正」的。柯文哲說，藍白合講了超過半年，但從來沒聽過到底要怎麼合，所以他們提案比民調，贏的人當正的，輸的一邊推薦副的，綜合考量下組成一組勝率最高的候選人。

媒體追問，民調部分要怎麼做。柯文哲說，民調都有標準做法，這部分比較簡單，至於要什麼時候做民調，就要看國民黨怎麼回應。

媒體也問，近期是否會和前立法院長王金平見面，柯文哲表示，最近好像沒有安排。