2024大選腳步逼近，在野是否整合成重要一道課題。國民黨副主席連勝文11日在網路節目中指出，國民黨是絕對有誠意去跟其他在野黨合作的，「你看我現在會坐在這裡講這個問題，就說明一個態度，你想想看我2014年競選台北市長時，被霸凌的有多慘，還被評選為當年度被霸凌最慘的人」。

連勝文在Yahoo TV 11日播出的節目《今天誰來沛》中指出，立委部分國民黨態度明確，部分讓給民眾黨，可能新竹市還沒有辦法確定，立委部分有相當程度上的共識，國民黨是絕對有誠意去跟其他在野黨合作的，你看我現在會坐在這裡講這個問題，就說明一個態度，「你想想看我2014年競選台北市長時，被霸凌的有多慘，還被評選為當年度被霸凌最慘的人，不只自己被霸凌，包括祖宗、父親、太太、小孩都被網軍霸凌，那是很可怕」。

連勝文指出，「換句話講我被修理這麼慘，今天我還願意出來說支持藍白合，跟在野合作，相信能代表著很好的範例，也象徵國民黨是真的有誠意」，為了台灣未來的發展、為了這塊土地，所以應該要放下彼此成見與過去恩怨進行合作。

連勝文指出，「照理講我應該是最反對的，我應該是看到柯文哲就想貓他兩拳的人，結果我今天還願意坐在這邊談(藍白合)。這不叫誠意叫什麼?」包括朱立倫主席與其他同仁也都認為國民黨必須要回應60%民眾希望政黨輪替、把民進黨趕下台。

連勝文強調，我們沒有想要吃掉民眾黨，第一，國民黨沒這個錢併購，第二，國民黨也沒這個意願，我們想的是類似日本、歐洲這種政治聯盟的概念。