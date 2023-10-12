2024大選，藍白陣營決定在14日下午進行幕僚會前會。民眾黨總統參選人柯文哲今晚在臉書發文表示，「我們會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。」

柯文哲說，政黨間除了良性競爭，也應保持理性對話與友善互動，有關社會與各界關注的在野整合，他今早已指示幕僚盡速進行下一階段動作。

柯文哲說，台灣民眾黨與國民黨，以及侯友宜總統參選人競選辦公室，和我方商議在14日下午見面。會前、會後雙方將接受媒體訪問，希望在這場會議中，能以公開透明 的原則，確認如何進行政策辯論與公正民調，推選最強的候選人，促成2024政黨輪替，回應人民的期待。

柯文哲指出，「我們會採取最大的彈性與善意來溝通，但也期盼最後商討出的，是能讓雙方支持者都能接受的方案。」

柯文哲說，「我始終認為，政治是堅持信念做最小的妥協，我把參選當做改變政治文化的機會，我們提出各項理念、發表各領域政見的腳步不會停歇。」

柯文哲指出，2024大選已經進入倒數92天，他的公開行程、已公布的政見內容，都會每日更新在「柯文哲2024競選官方網站」上，歡迎大家來參與「政策共論」。未來他若執政，也會延續這樣的開放精神，集結眾人智慧、落實公民參與，回應民意。