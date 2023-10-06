2024總統大選僅剩下100天，選情越趨激烈。根據《美麗島電子報》今天(6日)公布的最新總統大選第50波追蹤民調，針對「這次總統大選你是誰的鐵票？」民進黨賴清德23.8％、國民黨侯友宜11.4％、民眾黨柯文哲9.2％、無黨籍郭台銘2.5％。

根據《美麗島電子報》今(6日)公布的2024「政黨輪替」民調，認同民進黨應該繼續做總統的民眾有34.0％、換成國民黨做總統16.8％、換成民眾黨做總統13.0％、換成無黨籍做總統4.1％；未明確回答32.2%。

另外，這份民調同時也針對「唯一支持1個候選人或是1個政黨，否則不投票。這次總統大選你是誰的鐵票？」民進黨賴清德23.8％、國民黨侯友宜11.4％、民眾黨柯文哲9.2％、無黨籍郭台銘2.5％；也有42.7％的民眾表示會去投票，但不算是誰的鐵票；不投票、投廢票的有6.3％；4.0％則未明確回答。

該民調的調查時間為10月2日至4日，為《美麗島電子報》追蹤民調第50波。調查範圍：全國22個縣市；調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。而調查方法是由訪員進行電腦輔助電話訪問方式，本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。