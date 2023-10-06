2024總統大選在野整合，民眾黨總統參選人柯文哲拋出「比民調」方案，但從「輸的退選」改口為「輸的推薦副手」，引發討論。國民黨前立委陳學聖指出，柯文哲說推薦副手，是否有包括柯文哲本人，涉及民眾黨在大選取得最有利面的政治深層思考，需要時間，但藍白雙方已經走在「以結婚為前提」的交往路上。

陳學聖6日在臉書發文表示，柯文哲繼續說「藍白合」就是好事，柯也再往前推進一步，從比民調論輸贏，到一正一副組合，若輸的推薦副手人選。

對於外界認為柯文哲的說法「像鬥嘴鼓一天一變」，陳學聖並不這樣覺得，反認為這是柯文哲在空中「對話」而不是「放話」。陳也舉例，柯文哲說願意比民調，看怎麽比，這是拋出技術性問題。而若白是輸的一方，柯已經表態會推薦副手，「這有否包括柯P本人，將涉及民眾黨在大選如何取得最有利面，這是政治深層思考，需要時間。」

陳學聖認為，無論如何，目標都是藍白合，有談，就是好事，畢竟雙方已漸漸走在「以結婚為前提」的交往路上。現藍營、侯辦要作的，就是證明自己後續的組織動員強項，有足夠的板櫈深度，若這波有拉起來，雲霧定會慢慢撥開。