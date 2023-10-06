中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康，11日將共同召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除了國民黨總統參選人侯友宜出席，前高雄市長韓國瑜當天也會現身，侯、韓將再次同台。而近日則有一份最新的網路投票指出，有67％的民眾認為，侯韓10月11日將合體，「有韓國瑜協助，柯文哲更願意合！」引發討論。

據了解，韓國瑜5日已從國外回台，並將於11日與趙少康共同召開「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」記者會，召集全台33位藍立委參選人，一同發表共同政見草案，國民黨總統參選人侯友宜也將出席，力拚國民黨國會過半。而此次記者會由趙少康以戰鬥藍名義發起，另一位召集人則為前國民黨副主席郝龍斌，活動將在11日上午10點於台北市中山區松江路召開，並已邀請韓國瑜、侯友宜到場，另還有台南市議員謝龍介、前立委蘇清泉。

侯友宜競選辦公室則表示，韓國瑜市長、趙少康董事長都是藍營非常重要的力量，侯友宜身為國民黨總統參選人，一定會團結所有志同道合的力量，與所有立委參選人一起力拚勝選，實現人民期待，完成政黨輪替，並讓國民黨重返執政、國會過半，帶給兩岸和平、人民安定繁榮的生活。

而中天節目《大新聞大爆卦》6日就發起了「侯韓10月11日將合體，有助柯侯藍白合？」的網路投票，截至節目尾聲，有5000多人參與該份投票，其中有67％的民眾認為「能，有韓協助柯更願意合！」僅有33％的民眾則覺得「不能，因為那個『倫』防韓」。