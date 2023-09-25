《台北股市》長榮航太9月26日起可信用交易 17:292023/09/25 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，長榮航太(2645)自今年3月14日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，公告自9月26日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首波核處理水入海 第2波最快9月底排放 《興櫃股》大井泵浦28日每股36元登錄興櫃 路竹廠2025年完工啟用 台灣虎航迎9周年慶 全航線促銷99元起 #長榮航太 #9月 #26日 #得為融資融券 #標準 也許您會感興趣 推薦閱讀 《櫃買市場》聯純、汎瑋、大井泵浦本周登興櫃 國際海洋-新上戰略新板 17:392023/09/25 財經 政院拍板！汽、柴油貨物稅減徵延至12月底 穩定物價顧民生 21:522023/09/23 政治 恐嚇王鴻薇「民進黨有人要買兇殺你」 北市刑大：帳號來自境外 19:182023/09/23 社會 《產業》光陽GP125 不到2個月狂銷6.5萬台 14:082023/09/22 財經 主婦神隊友！老爺酒店金牌牛肉麵冷凍包上市 9月底前買5送1 20:592023/09/24 生活 南投公費新冠疫苗26日開打！ 長者還有500元禮券可拿 15:152023/09/25 生活 溫州甌海區三孩家庭 最高可領31.68萬養育補貼、購房補貼132萬 16:432023/09/22 兩岸 中國恒大深夜公告 銷售不如預期重審重組條款 13:272023/09/23 兩岸 平均每年有2.3萬女性人工流產 專家提醒避免高風險避孕 14:352023/09/25 生活 「AI讓國際形勢更複雜」 季辛吉籲：中美必須開展對話 19:052023/09/23 兩岸 杭州亞運》棒球中韓大戰 新北市辦直播派對 11:402023/09/25 體育 MLB》天使總教練：大谷翔平術後狀況良好 26日歸隊 08:272023/09/24 體育 日本2023年首例日本腦炎現蹤熊本 患者無意識 15:042023/09/23 國際 30日前再無颱風生成 專家：將打破72年來9月颱風數最少紀錄 14:112023/09/25 生活 萬里蟹來了！中秋連假活蟹市集登場 活蟹福袋限定開賣 14:552023/09/25 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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