台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，長榮航太(2645)自今年3月14日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，公告自9月26日起得為融資融券交易。