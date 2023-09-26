百貨周年慶開打，蝦皮購物則以「10.10品牌週年慶」應戰！攜手湯姆熊實體化「蝦皮夾夾樂」，有機會拿到免費代幣，將iPhone 15 Plus和飛利浦果汁機等好禮夾回家。此外，蝦皮網羅各式周年慶必囤夯品，推出8折起優惠，並同步祭出「全站299元起免運券」、「全站9折券」兩大回饋。

蝦皮購物「10.10品牌週年慶」New Balance 蝦皮獨家款復古鞋，優惠價2304元。（蝦皮提供／古明弘台北傳真）

蝦皮購物跨界與湯姆熊歡樂世界聯手打造「百萬任務爭奪戰」，只要分享活動頁面就有機會獲得10萬蝦幣和價值10萬的湯姆熊代幣。消費者於指定湯姆熊店點出示指定活動頁面，更可以免費獲得湯姆熊代幣，全台還有3間指定門市(板橋麗寶、台中麗寶和高雄草衙道)設立「蝦皮夾夾樂」實體機台，讓你免費把最新的iPhone 15 Plus夾回家 ，為讓全台用戶都能盡情暢玩，享受遊戲樂趣，10月5日準時收看「1想不到」直播或上站玩蝦皮夾夾樂、蝦蝦果園等遊戲，還有機會抽中價值1000 元的湯姆熊代幣。