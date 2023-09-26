泰籍移工在台親友。（照片 / 新莊警分局提供）

泰國一名女性移工於去年經公司通報失聯、失蹤，新莊分局防治組清查無名屍資料比對時，發現去年8月新北市淡水區金色水岸河畔有具無名屍疑為外籍移工。經抽絲剝繭比對，警方通知其在台家屬採集DNA，後送法醫研究所比對後，成功於中秋節前夕確認身分，讓該名外籍移工往生者在中秋節前夕得以落葉歸根。

警方調查，泰籍移工小莎(化名)去年8月上旬為不明原因，並未返回工作地上班，公司於同月12日以書面通報失聯協尋。新莊警分局經清查、比對無名屍資料，查獲去年8月10日於新北市淡水區，金色水岸河畔浮現一具無名女屍。員警經檢視，發現該具無名女屍照片疑似外籍人士，於是先將照片傳至移民署新北專勤隊，使用人臉辨識比對，確認與一名泰籍女移工相似度近9成。

另，警方根據該具無名女屍手臂上一處刺青，經詢該名泰籍移工在台親友後，最終確認該名泰籍移工小莎的手臂上也有同款刺青。事後，警方取得其在台家屬(弟弟)阿德的DNA送法醫研究所比對，最後由士林地檢署確認該具無名女屍身分。

警方發現該具無名女屍手臂上一處刺青。（照片 / 新莊警分局提供）

據了解，小莎遠渡重洋來到異鄉工作，如今卻因生命殞落，且身上沒有證件而被作為無名屍體收埋。小莎家屬表示，雖心中萬般不捨，但對於新莊警分局熱忱為民服務的精神，讓親人能於中秋節前夕落葉歸根，頻頻向警方致謝。

新莊警分局長周振安表示，若親人失蹤已久，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，相關費用完全免費，不僅能協助相關單位提供更多線索，更能讓失蹤者早日與家人團圓。