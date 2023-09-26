中秋節前夕基隆監獄特於9月26日舉辦一場面對面懇親活動。（圖／基隆監獄提供）

中秋節前夕基隆監獄特於9月26日舉辦一場面對面懇親活動。（圖／基隆監獄提供）

中秋節前夕基隆監獄特於9月26日舉辦一場面對面懇親活動，讓收容人能與家人說感念祝福，重燃親情火花。

基隆監獄為每個參與的家庭準備了自營作業（雞籠工坊）一口酥，這些點心都是由收容人親手製作。而小張同時也是雞籠工坊烘培的學員，他自豪地向家人展示他親手製作的一口酥，小張的家人品嚐後讚不絕口，讓小張的臉上露出了自信的喜悅。小張的母親說：「我從來沒想到兒子會在這裡學會這麼多，他以前不曾踏進廚房，現在居然能做出如此美味的點心，真的很不容易。看到兒子的成長和改變，我們感到非常高興和感動。」這一幕突顯了收容人改變和成長的可能性，並代表著家庭的支持和愛是一種無價的寶藏，而改變和希望總是相生相隨，陪伴著收容人與其親人們一起走下去。活動中，基隆監獄張典獄長龍泉逐一向每位家屬問候、關心，並勉勵在場收容人，面對人生的起伏，要以樂觀、積極的態度面對，並堅持走下去。

基隆監獄張典獄長龍泉表示，基隆監獄所辦理的個別化處遇課程將會幫助收容人們找到重新出發的契機。此外，透過懇親活動的親子互動，強化家庭支持的重要性，讓收容人感受到家人的關愛和支持，設法重新融入社會。同時，為他們的未來開創新的人生。