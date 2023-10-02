在中秋連假尾聲，於昨天（1日）鳳林分局為提高民眾對詐騙的識別能力，同時宣導不酒駕與停讓行人交通安全觀念，結合臺灣糖業股份有限公司花東區處辦理識詐1.5「 冰不驗詐」預防犯罪宣導活動，推出闖關宣導活動，提供165份象徵反詐專線限量枝仔冰，送給參與活動的民眾。

此外現場還有兩位可愛的刑警大頭娃娃，成為活動的亮點，吸引許多民眾前來合照，這一互動元素不僅增加活動的趣味性，更是炒熱現場氣氛，讓參與活動的大小朋友有吃有玩，還學到防詐撇步，達到寓教於樂的效果。

鳳林分局表示，配合警政署近期強力託播高發詐欺6大手法，「網路購物詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假投資詐騙」、「網路交友詐騙」、「猜猜我是誰電話詐騙」及「假檢警詐騙」等，希望透過這次的宣導活動，提高民眾對詐騙的警覺性，同時也宣導了不酒駕與停讓行人的交通安全觀念，促進民眾更加自覺地遵守交通法規，共同創建一個更加安全的生活環境。