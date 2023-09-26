明揚國際大火，造成9死110傷1失聯，出身屏東的善心企業家鍾文智聽聞深感悲痛，今天捐出100萬元給屏東縣政府，希望幫助家鄉傷亡者和家屬度過難關。

明揚國際造成嚴重死傷慘劇，其中4名消防人員不幸殉職，出身屏東客家子弟的善心企業家鍾文智，年輕時隻身到台北打拚多年，事發當時聽到家鄉發生重大傷亡慘劇，馬上聯繫屏東縣政府，今日慷慨捐助100萬元，除了罹難消防員，也希望能幫助傷者在未來的醫療修復上。

鍾文智表示雖然很早就北上離開屏東，但是遇到事業瓶頸或挫折時，會回去家鄉走走排解心中苦悶，因為屏東人就像南部的太陽一樣，總是熱情好客助人，前天晚上聽到家鄉工廠的爆炸意外，心情就很沉重，希望天佑屏東，沒想到最後傷亡如此慘重，如今哀悼死者之餘，也希望為傷者和家屬盡棉薄之力。

因此今早馬上到銀行捐款給屏東縣政府，希望透過政府單位好好規畫使用這筆捐款，讓每個需要的人都得到適切的協助，也讓善念循環下去。