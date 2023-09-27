三義木雕節雙十國慶連假登場。（苗栗看守所提供／李京昇苗栗傳真）

為擴大文化產業結合觀光的效益，「2023三義木雕藝術節系列活動－木藝慢活嘉年華」活動，雙十國慶日4天連續假期，10月7日至10月10日將在三義木雕博物館前廣場、水美商圈盛大登場。縣府文觀局27日舉行活動記者會，邀請縣長鍾東錦、三義鄉長呂明忠等人，體驗雙人鋸木體驗，演繹今年「藝氣」傳承的主題。

今天活動宣傳由縣長鍾東錦率文觀局副局長黃智群等團隊主持，縣議員周玉滿、陳碧華、許櫻萍、三義鄉長呂明忠、苗栗市公所機要秘書詹運喜、台灣木雕協會理事長施士方、三義木雕協會沈培澤和協會幹部們、苗栗縣觀光協會總幹事張維哲、三義水美商圈產業發展協會總幹事詹芝雯，以及贊助活動經費的台電通霄發電廠副廠長李宗宜和中油台探總處工關組長孫明財等人都熱絡出席。

安排三義鄉僑成國小陶笛隊演奏悠揚樂章，揭開熱鬧序幕，鍾縣長特地包一個大紅包鼓舞陶笛團隊；另外，安排木雕名師許錦昌父子檔，以雙人鋸木方式，呼應今年活動「傳承」主題；鍾縣長、呂鄉長、台電和中油等人，也兩人一組體驗雙人鋸木的難度。

黃智群表示，今年三義木雕藝術節，以「藝氣」傳承為主題，以藝術之氣呼應苗栗三義為木雕的起源地，透過年度盛事三義木雕藝術節慶舉辦，再次開啟最經典的藝文饗宴，活動場域跨越三義鄉，在木雕博物館廣場進行的活動包含：木雕大師主題現場創作、假日藝文表演、木質部落市集、親子木藝DIY、車製文昌筆、減法藝術–陶土切削體驗等活動；在神雕村街道有大刀闊斧的「冰雕與電鋸」。

水美藝術商圈有：竹編手作體驗、木工學堂、街頭藝人、打卡活動等相關藝文活動，活動也延伸到勝興的Rail B ike鐵道自行車，歡迎國內外遊客踴躍參與，感受三義木雕藝術之美、慢遊山城的慢活樂趣。

鍾東錦表示，三義木雕節自民國79年舉行以來邁入第33年，特別感謝裕隆汽車限期贊助經費和買下部份獲獎作品，而企業有責任為地方文化發展貢獻己力，未來爭取台積電等大公司，加入奧援藝文活動。

他說，中秋節連假有白沙屯拱天宮的160週年活動，預期4位總統候選人都會到場，而國慶連假的木藝嘉年華活動，結合木雕、鐵道自行車和客家美食，歡迎各界到三義感受與眾不同的藝文風情，一定能值回票價。

黃智群表示，7日當天上午11：00祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午1時30分舉辦社區才藝競賽，展現三義地方文化特色，下午3時的開幕暨頒獎典禮，將表揚「臺灣木雕薪傳成就獎」、公布並頒贈獎金與獎盃予「2023臺灣國際木雕競賽」得獎者。此外，當天將有苗栗在地舞蹈團、文化藝術團等豐富的表演活動，為活動現場添增熱情活力氣氛。