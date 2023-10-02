新北市政府今年國慶升旗典禮將於10月10日國慶日當日上午8時於新北市市民廣場舉辦，結合各區同步升旗，現場於7點開始免費發送2000份活力蔬果包給參與民眾，此外為慶祝光輝10月，市府已陸續於市區重要道路、境內及聯外橋樑插掛國旗，預計超過萬面以上，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍。

民政局長林耀長表示，今年國慶升旗典禮主場在新北市市民廣場，特製長18公尺、寬12公尺大國旗，由中和區退伍憲兵協會120 位弟兄護旗，展現磅礡氣勢，同時邀請林口國中熱舞社、緬甸歸僑協會擺夷舞活力開場，及穀保家商棒球隊領唱國歌。

現場也會發送3000份手搖國旗及國旗貼紙套組，讓民眾可以一起揮舞國旗，也歡迎市民朋友發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加慶典，共同祝福國家生日快樂。

另外新北市幅員遼闊，各區也同步升旗，方便市民就近參與，各現場將打造旗海飄揚的團結意象，讓大家熱情飛揚。許多公所並結合活動、表演、發放限量宣導品等，邀請民眾熱血參與，如萬里區安排1.2公里健走活動，蘆洲區由原住民團體領唱國歌、汐止區邀弗莎巴西打擊樂團表演等。

國慶當天公所也將發送限量好禮，新莊區發放陶瓷碗、石碇區發折疊傘、石門區提供不鏽鋼餐盒及農特產品，雙溪區、汐止區則分別提供復古茄芷袋、運動毛巾等好禮，三重、永和等9區，也提供活力蔬果包 。

林耀長說，為迎接光輝十月，市府自9月30日起陸續於市區重要道路、境內及聯外橋樑插掛國旗，各區公所懸掛數量更比往年增加3000面，讓民眾感受國慶的歡騰氛圍。

其中，由市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、民權路、文化路等8條主要道路，分別在分隔島及道路兩側燈桿，垂直懸掛8號國旗，新北市境內及跨台北市、桃園市的12座重要橋梁，包括新海橋、秀朗橋、三鶯二橋、萬板大橋、華江橋、文化二路、文化北路等皆會插掛國旗，紅色旗海飄揚的壯麗視野，將成為熱門打卡場景。

此外，市府也鼓勵民眾於住家一樓或社區大樓懸掛國旗，展現愛國心，像是五股區貿商社區每年國慶期間，社區中庭、大樓周邊國旗飄揚，住戶也自發性在住家門前插掛國旗，齊展愛國熱忱。

林耀長提醒，國旗將插掛至10月28日，期間市府每日會派員至各插掛地點巡查，但插掛國旗數量眾多，民眾若發現國旗有毀損、傾斜之情形，可以撥打本市市民熱線1999協助通報，相關單位將派員前往處理。