中秋節連續假期將至，從9月29日至10月1日及國慶日連續假期自10月7日至10月10日，土城分局預判因雙連假效應下，土城區國道3號土城交流道及台65線快速道路，將湧現大量觀光旅遊及返鄉車潮，為有效加強交通疏運並紓解道路車流，積極規畫重要聯外替代道路，改由中央路、中華路、金城路及擺接堡路，提供用路人改道選擇，盼能分散車潮，保持行車順暢。

國道高速公路局訂於9月29日與10月7日，早上6時至12時，於國3木柵至香山交流道南向入口匝道採取嚴格「入口匝道儀控高乘載管制」措施，屆時土城區土城交流道（平面）及台65線土城二交流道（高架）入口處，土城分局將加派警力與國道第六警察大隊樹林分隊執行交通疏導管制，無法上國3之車流勢必行駛替代道路，預判台3線及台61線（北部濱海公路）車流將驟增，土城分局將加強聯外替代道路沿線車流疏導。

土城分局呼籲各用路人，中秋節及國慶日雙連假期間別酒後駕車，應遵守交通號誌及警察人員指揮，警方將持續針對酒後駕車、闖紅燈、超速及倡導行人路權，像是車輛路口慢看停、行人停看聽，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人，「看到閃光紅燈、『停』標誌、『停』標線，請停車再開」等重大違規事項強力執法，以確保行車安全。