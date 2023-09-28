高雄武廟惡鄰殺害羅姓夫婦，留下一對稚兒高雄市慈聯社會福利基金會董事長蔡嘉賓，本身是高雄市商業會副理事長，因聽聞社會局表示2稚兒未來有長期性之教育經費需求，且祖父母年邁，很願意為孩子籌設教育基金，經慈聯基金會及高雄市商業會理監事會同意通過贊助教育經費。

高市府社會局表示，高雄市慈聯社會福利基金會於1999年7月18日正式成立，「慈聯」乃慈善聯合之意，由10個慈善團體及9名熱心社會公益人士結合而成，自1982年起，董事長蔡嘉賓即投入慈善服務工作，並於1988年創辦高雄縣慈善團體聯合協會，1995年接任該會理事長後，便積極參與公部門社會福利服務方案，展開公私部門協力合作模式，共同推動各項社福方案及濟助工作。

2014年蔡嘉賓任職慈聯基金會董事長，將原先4項與公部門合作業務拓展迄今達12項，業務項目包含公托、兒少、街友、老人服務、長照服務及更生人家庭等領域，另積極推動脫貧計畫，幫助年輕學子透過教育，翻轉自己的人生，另亦接受社會局委託承辦中低收入老人特別照顧津貼督導訪視業務、街友服務中心及推動更生人家庭支持服務等。

該會持續性、普及性及積極性長期與高雄市政府社會局合作，在2021至2022年還率先捐出200萬元的防疫基金，並在社會面臨各重大事件及平日弱勢家庭扶助及助學上持續挹注所需經費。

社會局局長謝琍琍表示，非常感謝蔡嘉賓董事長、慈聯基金會及高雄市商業會熱心贊助152萬餘元，後續透由信託方式，協助2個孩子就學順利成長。