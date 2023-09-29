正當外界關注美國總統拜登與中國國家主席習近平是否可望在11月APEC峰會期間舉行雙邊峰會之際，《華爾街日報》報導，北京和華盛頓正為中國領導人習近平訪美鋪路，推動高層官方交流，並採取其他措施改善兩國動盪的關係。

報導引述知情人士透露，美中雙方正在討論中國副總理何立峰訪問華盛頓的事宜，倘若成行，何將成為拜登總統就職以來訪問美國最高層的中國官員。

該人士還透露，中國外交部長王毅也在計畫於10月訪問華盛頓，為習近平與拜登的峰會進一步做準備。

闖入北韓的美國軍人金恩（Travis King）目前已經被北韓政府驅逐，並經由中國返回美國。報導引述美國官員說法，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）之前與王毅會談時，曾提及金恩的案件。

拜登與習近平的上次會晤是在2022 年 11 月的峇里島，當時兩人分別指示雙方官員恢復陷入停滯的優先談判事項。