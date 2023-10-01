海巡署第十一巡防區指揮部9月30日晚間10時許接獲北竿衛生所通報，北竿王姓民眾因意外跌倒，導致口鼻出血且意識模糊，恐有致命危險，經評估需盡速就醫，但因已無交通船班，請求派艇協助後送南竿就醫。
馬祖海巡隊獲報，立即派遣線上巡防艇至北竿白沙港接駁傷患與醫護人員，以最大安全航速航向南竿，於晚間11時抵南竿福澳港碼頭，並由福澳安檢所人員協助接駁傷患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院，完成後送任務。
海巡署第十一巡防區指揮部9月30日晚間10時許接獲北竿衛生所通報，北竿王姓民眾因意外跌倒，導致口鼻出血且意識模糊，恐有致命危險，經評估需盡速就醫，但因已無交通船班，請求派艇協助後送南竿就醫。
馬祖海巡隊獲報，立即派遣線上巡防艇至北竿白沙港接駁傷患與醫護人員，以最大安全航速航向南竿，於晚間11時抵南竿福澳港碼頭，並由福澳安檢所人員協助接駁傷患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院，完成後送任務。
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