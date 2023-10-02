陳子強出身歌仔戲世家，從小接受嚴格武術訓練，年僅8歲就踏進藝圈當童星，曾演出多部賣座電影《殭屍小子》、《殭屍小子》、《新桃太郎》、《新七龍珠》，但多以武打戲為主，經常傷到脊椎四、五節，嚴重時腰麻到上下床得用爬的，醫師警告恐有半身不遂的機率，所幸陳子強經過一段時間調養已慢慢恢復。

陳子強已經3年沒有戲劇作品，他透露前段時間生了一場怪病，發作時自己身體突然左半邊麻痺、顏面神經失調、脖子到臉也腫如豬頭，嚇到趕緊就醫，但做了核磁共振、斷層掃描，連民俗療法都試過，卻查不出病因。

陳子強認為病因可能出在工作壓力過大，且性格太追求完美，因此引發「自律神經失調」，他以過來人的身分提醒大家「生病真的不要拖」，要積極處理治療。此外，工作之餘也該放緩腳步好好休息，謝謝一直這麼努力的自己，畢竟錢可以少賺一點，健康才是最重要。

事實上，陳子強穩交舞蹈老師女友陳以仁9年，未料今陳以仁在臉書發布2人已經分手，稱陳子強是「黃金單身漢」，陳子強經紀人表示，2人已經分開很長一段時間，具體時間僅說是很多年，分開原因並不是對婚姻沒有共識，而是個性磨合後，覺得當朋友比較好，「結婚的問題倒是還好，2個人都是自由派，只是覺得當朋友比較好。」