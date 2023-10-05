台中高分院考量，女童說爸爸沒喝酒時就很好，喝酒就不好，可見父女關係非全然負面，撤銷原判5年6月，改判4年，可上訴。（本報資料照）

苗栗1名冷氣工人酒後朝8歲女兒強吻舌頭被牙齒刮傷，他認為女兒是故意咬他，竟暴打女兒又推去撞椅子，一審依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪重判他5年6月，二審審酌女童說法，女童說爸爸沒喝酒就很好，父女關係非全然負面，撤銷原判改判4年，可上訴。

檢警調查，男子今年1月不顧女兒推阻、拒絕，將舌頭放入女童嘴唇，卻被女兒的牙齒刮傷舌頭，他認為是女兒故意咬的，憤怒之下竟打巴掌又踹女童肚子幾下，接著拿拖鞋追打並推去撞椅子。

一審指出，女童上學時跟班導師聊到此事，老師認為事情並不單純，於是向女童祖母查證，祖母指稱有接到女童父親電話才曝光知道女童父親舌頭被咬傷一事。

一審審理時，男子否認有踢、踹等犯行，辯稱當時只是叫女兒抱抱、親親嘴唇，逗小孩玩玩而已，被女兒咬傷嘴唇痛到用手揮開，不是針對打小孩，更否認舌頭被咬，是因為吃檳榔緣故。

女童證稱，爸爸突然壓著她、要親她，她有跟父親說不要，但是力氣太小推不動，後來父親的舌頭被她牙齒刮到，就被賞巴掌、踢踹，又拿拖鞋打並推去撞椅子，頭還腫了2個包，女童到學校跟老師說，希望老師能保護她。

法院認為，年僅8歲女童若非親身經歷，是很難想像事隔多月仍清楚描述，於是採證其說法；女童祖母證稱，兒子當時說被女童咬傷舌頭，電話中有聽到孫女一直哭，回家看見孫女一直跟父親說對不起，才發現孫女遭毆受傷。

一審審酌，男子酒後無視倫理對稚嫩幼女下手，造成女童身心影響，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，重判男子5年6月；上訴二審法官則認為，考量女童說爸爸沒喝酒時就很好，喝酒就不好，可見父女關係非全然負面，撤銷原判5年6月，改判4年，可上訴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。