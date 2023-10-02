台北市議員鍾小平參選北市中正萬華立委，上月(28)日出席後援會活動時，竟語出驚人表示，「萬華流鶯、流浪漢到處都是。」還喊，「現在是轉角遇到雞。」此番言論引發爭議。萬華居民李小姐接受《街頭大聲公》訪問不滿地說，「重點問題未改善過，發這個言等於是廢話」。

鍾小平語出驚人「萬華到處是流鶯」 居民不忍「真實心聲」全說了：講廢話

鐘小平日前在後援成立大會上表示，「萬華以前走路最有風、最有錢，萬華沒落了。」此外，鍾小平還說，「陳水扁市長把公娼改走了，以前萬華有錢，叫轉角遇到愛；現在流鶯、流浪漢到處都是，現在是轉角遇到雞，錯誤政策比貪汙更可怕」。

艋舺公園長年存在流鶯拉客亂象。（游定剛拍攝）

住在萬華超過50年的李小姐無奈地說，「我住在萬華，聽鍾小平發言很不舒服，(流鶯)問題存在多年未改善，這只是選舉的噱頭。」還指鍾小平發這個言「只是廢話」。

鍾小平喊萬華「轉角遇到雞」惹爭議。（資料照）

另一名居民郭小姐則說，「有流浪漢、也有流鶯，我們都承認，但如果可以做好人的話，誰願意做壞人，可能因環境、家庭因素所致。」郭小姐呼籲鍾小平，「身為在地議員，應想辦法解決問題，而非把我們標籤化，讓外人更不了解」。

對於鍾小平稱「萬華到處是流鶯、街友」，居民李小姐坦言「聽起來很不舒服！」（游定剛拍攝）

不過也有住戶說，「萬華以前風化場所比較多，三教九流、三鐵共構，所以來的很多人。」對於鍾小平發言，他則說，「沒有什麼適不適當，你喜歡聽就聽，不喜歡聽就算了」。