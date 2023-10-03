大陸《證券時報》e公司網站報導，因大陸地產大亨許家印被採取強制措施而停牌的中國恒大和恒大物業，3日迎來復牌日。而此前同一天停牌的恒大汽車暫未宣布復牌。財聯社報導，恒大系兩股復牌後衝高。截至上午十點，中國恒大漲35％，盤中一度漲超40％，成交超4700萬港元；恒大物業漲6％，盤中一度漲超10％。

許家印涉嫌違法犯罪，使恒大的債務重組進程蒙上新的陰影。但資本對兩家復牌的恒大系公司反而表現出別樣熱情。今日開盤，中國恒大和恒大物業股價均跳空高開。

此前，中國恒大和恒大物業在9月27日均跌超10％，9月28日起停牌。9月28日晚間，中國恒大、恒大物業和恒大汽車在港交所公告，公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

中國恒大10月2日晚間在港交所公告，公司於9月28日發布的內幕消息公告，內容有關公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會主席許家印先生因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。董事會認為公司目前不存在需要公布的其他內幕消息。公司股份由9月28日上午9時起於聯交所停止買賣。公司已向聯交所申請由10月3日上午9時起恢復買賣公司股份。