（11:45更新，補充比賽最新狀況）杭州亞運有獎牌機會的軟網，4日上午進行男、女團準決賽，已經確定至少銅牌到手的中華男、女隊各自為爭取更好的名次奮戰，男團以總比分2比0擊敗印尼，率先收下金牌戰門票，隨後女團也2比0力退地主大陸，雙雙晉級下午的金牌戰，對手都是日本隊。

中華軟網隊在歷屆亞運累積7金、9銀、14銅，上屆雅加達亞運進帳1金（混雙）1銀（女單）2銅（男、女團），本屆杭州亞運女子隊由4朝元老鄭竹玲領軍郭千綺、黃詩媛及兩位首度參加亞運的「新鮮人」徐巧楹、羅舒婷，中華男子軟網隊則由林韋傑、余凱文、陳柏邑、張祐菘、陳郁勳代表，其中19歲小將陳柏邑和張祐菘也是亞運初體驗，男團在本屆確定獎牌到手後，也是連3屆亞運有牌。

杭州亞運軟網男團準決賽，中華隊面對印尼，第1點雙打余凱文／林韋傑5比0擊敗對手，第2點難單張祐菘4比0取勝，中華隊在沒掉任何局數的絕對優勢下以2比0完美晉級金牌戰。

男雙率先晉級金牌戰後，與地主大陸隊激戰的女團，雙打黃詩媛／徐巧楹先輸2局後連贏5局逆轉，單打鄭竹玲4比2再勝，也順利闖進金牌戰。

杭州亞運中華隊軟網選手張祐菘和團隊擊掌慶祝。（鄭任南攝）