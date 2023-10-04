美國聯邦參議院外交委員會前主席梅南德茲日前因涉嫌收受開羅當局賄賂遭起訴後，新任主席卡定今天以人權問題為由，擋下美方原預計提供埃及約2.35億美元的軍事援助。

法新社報導，卡定（Ben Cardin）表示，他已向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表明，他將扣留這筆資金「直到在人權方面取得具體進展為止」。

他在聲明中表示：「我認為我們有必要持續要求埃及和所有政府為侵犯人權負起責任。」

他說，如果埃及「不採取具體、確切和持續性措施來改善該國人權狀況」，他將拒絕向埃及提供軍援。

身為美國總統拜登（Joe Biden）民主黨旗下一員的卡定，特別呼籲對埃及境內約6萬名政治犯的部分人士提供更多特赦。

他也呼籲埃及對審前羈押的做法進行重大改革，提供在野黨、民間社會及獨立媒體更多空間。

儘管拜登政府強調人權重要性，美國國務院上個月仍批准於接下來一年提供12.15億美元軍事援助給埃及，這是美方提供給開羅當局的最新一筆重大援助計畫。

卡定此舉僅擋下國會與人權相關的2.35億美元軍援；布林肯雖未證實埃及符合條件，但他以符合美國國家安全利益為由，免除對埃及軍援中的某些限制。

布林肯已另外扣住了8500萬美元，這筆款項將與埃及釋放政治犯的進度有關。

不過，美國對埃及最大的一筆、約9.8億美元軍援將不受限制並按原定計畫進行。

許多民主黨人不斷批評美方對埃及的軍援，而參議院前外委會主席、民主黨籍的梅南德茲（Bob Menendez）日前卻爆出收賄、利用職權替埃及爭取利益的醜聞。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1121004