「小犬」發威 台中紅綠燈垂掛半空搖晃

颱風「小犬」來勢洶洶，台中市各地4日吹起強風，豐原區豐勢路1段、圓環東路口紅路燈號誌零件掉落，掛在空中猛力搖晃，現場險象環生，豐原警分局派員在場警戒，並指揮交通引導車流。另圓環東路與向陽路口一棵行道樹倒塌，公路局派工修剪該路段樹枝，防止再傳樹倒意外。

豐原警分局指出，今中午12時30分許獲報，豐原區豐勢路1段、圓環東路口有交通號誌掉落，立即派員前往查處。經了解，該號誌燈最右側右轉燈號牌面疑因風大毀損，現場派員在場警戒，於現場指揮交通引導車流外，並通知1999轉報相關單位處理，號誌毀損部分，權責單位派員於13時47分排除。

另外，上午11時1分許獲報，豐原區圓環東路與向陽路有路樹倒塌情事。經了解，該路樹倒塌阻擋車道，現場無人員受傷，警方於現場警戒，及指揮交通引導車流外，並通知1999轉報相關單位處理。

豐原警分局呼籲，目前圓環東路與向陽路至北陽路（單向往豐勢路方向）實施交通管制中，請用路人注意遵行。颱風過境期間，仍持續會有強風、豪雨情形，建議民眾非必要應減少外出機會，並應隨時提高警覺，以保自身財產安全免於危害。