屏東縣停班課「消息偷跑」 圖卡亂傳網友驚呼：這也有假訊息？ 17:032023/10/04 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣宣布明天停止上班、上課。（屏縣府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小犬颱風進逼！屏東縣政府依據中央氣象署預報資訊，屏東縣明（5）日已達停班停課標準，宣布屏東縣明天停止上班、上課。 但在官方消息公布前約半小時，不少屏東網路社團已經瘋傳停班停課圖卡，讓網友直呼，連颱風假也有假消息。 小犬颱風來襲 台南「列警戒範圍內」全面戒備 小犬颱風來了！嘉義縣宣布今晚6時起停班停課 剛被嗆完下午就被讚！小犬颱風來勢洶洶 台南搶先宣布明停班課 #屏東 #停班 #停課 #颱風 #假訊息 也許您會感興趣 推薦閱讀 彭啟明估明6縣市達停班課標準！北部在暴風圈邊緣 放假機率曝 14:202023/10/04 生活 4縣市明天已達放「颱風假」標準！最新風雨預測出爐 10:562023/10/04 生活 嘉義市凌晨將進入小犬暴風圈 宣布明日停班停課 17:342023/10/04 生活 小犬颱風觸陸 台20線勤和至復興路段不排除晚間封閉 14:442023/10/04 生活 小犬來襲停班課了！台南4日晚上6時起停班停課 10:432023/10/04 生活 小犬颱風陸警再擴大 苗栗以南全納入！防致災雨與破壞性強風 05:382023/10/04 生活 小犬颱風吹狂風！ 嘉義縣全縣壟罩暴風圈 明日停班停課 17:242023/10/04 生活 小犬颱風要來了 許淑華提醒大家做好4事：別低估威力 11:062023/10/04 政治 小犬來勢洶洶 高市今晚6時停班、停課 10:402023/10/04 生活 小犬「超清晰颱風眼」曝！型態更完整了 可能再增強 08:142023/10/04 生活 颱風假來了！台南市宣布5日停班停課 16:062023/10/04 生活 關心小犬颱風動態 饒慶鈴視訊陳建仁報告防颱工作 17:332023/10/04 生活 小犬明登陸達巔峰！專家曝「新竹以南」可能放颱風假 09:022023/10/04 生活 不斷更新》連江縣也宣布了 全台9縣市明停班停課 14:342023/10/04 生活 不斷更新》南部5縣市今晚停班課「嘉義市不跟進」颱風假一覽 10:412023/10/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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