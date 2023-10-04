小犬颱風進逼！屏東縣政府依據中央氣象署預報資訊，屏東縣明（5）日已達停班停課標準，宣布屏東縣明天停止上班、上課。

但在官方消息公布前約半小時，不少屏東網路社團已經瘋傳停班停課圖卡，讓網友直呼，連颱風假也有假消息。