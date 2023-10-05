司法院推動讓生成式AI來撰寫不能安全駕駛、幫助詐欺2類犯罪的裁判草稿，AI是否能取代法官，引發外界極大疑慮。立法院今備詢司法院秘書長吳三龍，藍綠立委紛紛關心AI議題，立委謝衣鳳更質疑，該模式是否會變成「有罪判決產生器」，吳則回應，距離真正AI生成還有很遙遠距離，司法院僅用於初步立稿，仍由法官去認定犯罪事實，斟酌有罪無罪。

謝衣鳳表示，司法院生成式語言系統草擬判決書，未來將負責提供帳戶、不能安全駕駛等案件，司法院預計何時會驗收試辦上路，目前是否已使用該系統。吳三龍回應，所謂AI生成式結果，一定要投入大量成本，司法院僅用在初步立稿，法官仍要字字斟酌。

司法院資訊處補充，AI系統目前初步開發完成，現在還在系統調整階段，預計不能安全駕駛案件會會在11月上路，目前仍未使用，也已擇定士林、台南地院試辦。

不過，謝衣鳳質疑，英國已有法官用CHAT GPT寫判決，該法官警示，對於沒有做過的判決，一定要提防AI捏造假案例，美國更有法官運用AI草擬，導致判決錯誤，在AI沒有立即準確協助狀況，是否造成錯誤稿件生成？是否會變成有罪判決產生器？

資訊處回應，目前系統是使用自然語言、規則式生成，只有小部分使用AI，仍由法官認定事實；吳三龍說，目前還沒有進入到那樣的情況，是否有罪要法官斟酌，運用AI僅是讓重複性的文句不用每句都要重複寫。

立委吳玉琴也對AI草擬判決提出疑慮，詢問草擬判決做法為何？吳三龍則再度強調，僅負責初步立稿，判決每篇要寫一千字，基本架構有600、700字，運用系統後，法官可以少寫一些字，完全的AI生成還要花很多成本，司法院經費有限，目前僅協助做資料收集。