宅經濟、網紅產業乃至AI虛擬科技，加上網路分眾市場的形成，同一產品可依客群而有不同創意主題呈現，帶動全球線上廣告、行銷等產業飛速成長，每年發佈的優秀作品無以數計，讓金手指獎的競爭一年比一年激烈，評審團取捨抉擇更加困難。

今年第一階段評審採線上評分方式進行，邀請華人地區近百位評審委員，來自廣告、品牌、通路平台、數位媒體、技術等各界專家組成大評審團，其中包括ADK TAIWAN、Yahoo、TOPic＆Loong、TOPic、小米、太平網聯、北京英賽、只要有人社群顧問、可口可樂、全聯、安索帕、米蘭行銷、艾斯傳媒、李奧貝納、貝立德、法樂數位、春樹科技、恩都瑞格、時趣、朗知傳媒、偉門智威、天與空、深度傳播、雪芃廣告、黑芒行銷、傑思艾德威、新意互動、聖洋科技、電通mb、電通國華、電通創意、夢之怪物、演鏡互動、網易、臺灣奧美、蝦皮購物、聯廣集團、邁肯行銷、藍色光標、靈銳互動等公司的專業菁英，從不同的行銷及創意觀點，參與評選。

入圍名單將在10月19日於金手指獎官網公告，同時將於10月20日進入第二階段評審，11月8日於台北遠東香格里拉飯店隆重舉行頒獎典禮，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英參與盛會，共享得獎的輝煌瞬間。相關活動時程可上官網查詢(http://jz.timesawards.com.tw/)。

第24屆金手指奬評審委員。（圖／主辦單位提供）