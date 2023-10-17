知名網紅「宛宛兒」當年因拍攝搞笑影片而走紅，加上時常曬前凸後翹的火辣身材，受到大批網友的喜愛，近幾年她也開始跨界主持、網路直播賣貨表現亮眼，賺得荷包滿滿。豈料，最近卻有粉絲因為宛宛兒的廣告、業配文太多，決定退出追蹤。對此，宛宛兒本人無奈表示：「我無法不工作生活吃飯！」

宛宛兒自幼家境清貧，全家幾乎倚靠爺爺的退休金餬口，孝順的她從國中扛起家計，做過洗頭小妹、廟會舞者、泰式按摩等等多種工作，之後開始拍攝影片爆紅，累積了不少粉絲，進而直播帶貨、經營網路商城和接業配，在26歲時就買了第一間房，事業發展順利。

豈料，宛宛兒最近在臉書曬出留言截圖，有粉絲不滿宛宛兒頻頻發布商業動態，撂話「看太多次了！退出追蹤」，宛宛兒看到後親自回覆「你不喜歡、不想買也不想追蹤沒關係，因為我是網紅，本來就是需要靠流量接業配來維持生活，這就是我收入之一」，直言廠商下廣告是必然之事，「沒辦法這就是我也不能改變的事實～所以慢走，謝謝你曾經的追蹤喜歡，但我無法不工作生活吃飯」。

此外，宛宛兒也感慨表示，如果自己夠強大，不缺錢不用接業配，「我也很想每天只發我快樂生活就好，但事實就是不允許」，因為這就是自己的工作，最後貼出流淚符號表示：「當網紅真的很不容易...」