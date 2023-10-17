女星曾甜（本名曾庭榆）擁有亮麗外型，早年活躍於廟會圈並被外界封為「廟會女神」，27日卻自曝患有自體免疫疾病「重症肌無力」，一個月要吞330顆藥才能換來身體穩定，而她於近日透露病況，直呼：「身體真的很給力呢。」但她也透露自己因為治療連帶有其他併發症，讓她相當無奈。

曾甜在Facebook發文透露，自己罹患重症肌無力，這種疾病源自免疫系統失調，進而攻擊自身肌肉，導致全身無力，嚴重一點會影響呼吸和吞嚥功能。今年5月初確診重症肌無力後每天需服用大量類固醇穩定病情，之後她使用標靶藥物治療後，病況也慢慢好轉，標靶藥物治療後，這幾天她高興透露，「也經醫師評估後，目前類固醇劑量降到只剩一天1顆！」從原先的一天8顆到一天1顆只經過了5個月的時間，讓她不禁直呼：「我身體真的很給力呢！」

不過，曾甜也坦承還是有其他併發症出現，原先的肌無力起因是免疫系統太強大，於是吃類固醇以及免疫抑制劑以及用標靶藥物把免疫系統強壓下來，但隨著越壓越低的過程中，「我也產生了不少因為免疫系統太低的病症」，她也自嘲這點實在很矛盾，不但讓她長了帶狀皰疹留下超級深的疤痕，還出現了感冒不易痊癒、脂漏性皮膚炎等其他問題。

雖然以上的病症都是可以透過吃藥來改善，但曾甜還是難免會想「我還要吃多少藥看多少醫生啊～～～」，在發病以前，這些疾病都是她從未聽聞且極度陌生的，她也無法確定未來還會有甚麼疾病發生在她身上，「畢竟免疫力低下的疾病確實很多」，但她還是安慰自己「總比『重症肌無力』來得好」。