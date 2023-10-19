網紅部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，先前因挺著8月孕肚爬山、揹嬰滑雪惹出爭議，之後更連環爆出多項黑歷史，昨（17）日她再因餵食孩子吃山羌肝被認定違法開罰，如今有被網友質疑違法導購醫材，爭議持續延燒。

網友發現，7寶媽曾在她的臉書粉專中，稱孩子氣喘發作使用吸入劑用藥後不再咳，當時粉絲追問噴霧劑能否團購，她卻回「私訊官方的line」，此舉讓該網友認為，7寶媽在未持有醫材許可證的情況下開放團購，且孩子氣喘嚴重應當就醫而非業配；對此，7寶媽未做出回應，該篇文章也已遭刪除。

7寶媽被網友質疑違法導購醫材。（圖／翻攝臉書）

事實上，一名網友日前在《爆料公社二社》質疑七寶媽夫妻帶著孩子參加商業山林公會活動，過程中隨行導覽人員射殺了一隻山羌，並當場開腸破肚取下其肝臟食用，七寶媽吃完形容口感「好像生魚片」，還想讓一旁的兒子也嘗試。

對此，高雄市社會局昨（18）日中午表示，已介入調查，經調查後，認定她讓小孩參加狩獵活動，處於易發生或傷害環境，違反兒少法，接受4至50小時親職教育輔導課程，拒不接受者，處3000元以上3萬元以下罰鍰。