成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢2019年間在直播批評，曾在他的健身俱樂部擔任健身教練的網紅「艾瑪」背骨，並指控對方在其他健身房性騷擾男教練而遭開除，遭艾瑪提告求償，法院判館長賠償10萬元確定；刑事部分，一審判館長無罪，台灣高等法院二審23日開庭，館長出庭應訊後說，「這是個混亂的社會，反正該怎麼判怎麼判，被罰個錢都無所謂」。

健身網紅「艾瑪」2019年間稱，她在館長開的健身房任職，每天上班前2小時特訓，後面8小時掃地，被當清潔工使喚，此舉引發館長不滿，在直播爆料她離職後到知名連鎖健身房，卻因「性騷擾男教練」被炒魷魚，並稱「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在之後也因為發生性騷擾事件被開除的嘛！」

艾瑪得知後錄製影片反擊，認為自己是被男教練言語性騷擾，主管未積極處理而離職，事後也有向新北市政府勞工局申訴，卻被說成加害人，聲稱有若有人能證實館長說的話，就發1000份雞排，並提出告訴。