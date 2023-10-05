YouTuber「反骨男孩」成員孫生9月初與網紅「館長」陳之漢合作拍片，做了重訓、格鬥、柔術等高強度訓練，未料隔日孫生因橫紋肌溶解症住院5天，但他呼籲粉絲勿怪罪館長。今（5日）孫生態度忽180度轉變，連發三篇文爆料住院期間館長都沒關心，對此，館長開直播反擊孫生。

孫生在IG限時動態連PO三篇黑底文，內容大意為從頭到尾都沒怪館長的意思，很尊敬且欣賞對方的鐵漢柔情，但不滿住院期間館長不聞不問，「我住院你連關心我都沒有，來看我都沒有，我知道你忙，但你連一通電話都沒有欸，我住院是我願意的嗎？！請問？是你左右手小宇來關心我欸！你是不是說不要管幾下做到力竭為止？我滿頭問號欸？」孫生重申自己從來沒要怪罪的意思，但館長看了媒體風向就在直播罵他，住院費也三催四請才匯。

孫生控訴館長不聞不問。（圖／IG@soon6669）

孫生控訴館長不聞不問。（圖／IG@soon6669）

孫生控訴館長不聞不問。（圖／IG@soon6669）

孫生表示不想跟館長吵架，只是心寒對方沒關心他住院，「謮問你後續的處理是怎麼處理的？如果別人來我頻道受傷，我一定立馬去看他、關心他，格鬥我被阿任踢到吐怎麼不放出來？我硬著頭皮繼續接柔術，不要整天只會講對自己有利的」。

面對一連串的指控，館長在直播中轉PO孫生的三篇文，批評他胡說八道，要大家奇文共賞；館長提到合作當天有開直播，粉絲早看過整段影片，反諷孫生自打臉、水準和邏輯像國中生，「一下說是因為我們操腿，你現在腿這個影片你講不過了嘛，現在又說打格鬥，你好會掰喔！」

【館長直播完整版】2023/10/05 奇文共賞 孫生你加了宇宙是吧?

至於孫生稱被踢到吐，館長表示孫生被牙套卡到後面才想吐，他也用「玩」、「摸」形容當日柔術進行的力度，直言當天與孫生的訓練都在玩，對方卻自行腦補，無奈地說道：「你是賣肉的嗎？原來是拍片是要來賣肉的喔？那你早說嘛！」

館長坦言，孫生九月初發文時，他就很不爽了，私下有跟經紀人抱怨，但基於道義上，還是請工作人員送禮，「誰叫他去看你的？我叫他去看你的啊！還幫你付醫藥費，你說我一點表示都沒有？天哪！」館長也表示之前跟很多網紅合作過，不明白為何孫生問題最多。截稿前孫生未再針對此風波回應，雙方各說各話。